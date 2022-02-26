https://ria.ru/20220226/peregovory-1775266834.html
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров - РИА Новости, 26.02.2022
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:13
2022-02-26T16:13
2022-02-26T16:24
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия."Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - приводит издание Страна.ua слова Арестовича.На вопрос издания, какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/putin-1775266161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
16:13 26.02.2022 (обновлено: 16:24 26.02.2022)
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
Советник главы офиса Зеленского: Киев не устроили условия переговоров с Россией