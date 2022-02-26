https://ria.ru/20220226/peregovory-1775260404.html

Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:26

2022-02-26T15:26

2022-02-26T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

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украина

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине."Сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в Telegram-канале.По его словам, "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске – ред.)".Министерство обороны Белоруссии сообщало ранее РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента. Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, отмечал Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775261050.html

белоруссия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина