15:26 26.02.2022 (обновлено: 15:35 26.02.2022)
Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Президент Белоруссии Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине.
"Сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
По его словам, "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске – ред.)".
Министерство обороны Белоруссии сообщало ранее РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента. Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, отмечал Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
Опубликовано: Влада Копылова