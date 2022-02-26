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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775260404.html
Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:26
2022-02-26T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине."Сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в Telegram-канале.По его словам, "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске – ред.)".Министерство обороны Белоруссии сообщало ранее РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента. Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, отмечал Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
15:26 26.02.2022 (обновлено: 15:35 26.02.2022)
 
Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент Белоруссии Лукашенко готов предоставить площадку для переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине.
"Сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
По его словам, "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске – ред.)".
Министерство обороны Белоруссии сообщало ранее РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента. Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, отмечал Песков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияУкраина
 
 
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