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Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией
Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией - РИА Новости, 26.02.2022
Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:02
2022-02-26T03:09
в мире
россия
украина
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ООН, 26 фев - РИА Новости. Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица.Он заявил, что позиция властей Украины на этот счет представляется неверно. По словам Кислицы, речь идет о готовности к переговорам "на постоянной основе"."Мы всегда это говорим", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
03:02 26.02.2022 (обновлено: 03:09 26.02.2022)
 
Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией

Постпред Украины при ООН Кислица заявил, что Киев готов к переговорам с Россией

© Фото : Сайт МИД УкраиныСергей Кислица
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Сайт МИД Украины
Сергей Кислица
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев - РИА Новости. Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица.
"Мы остаемся открытыми для переговоров", - сказал Кислица на заседании Совбеза.
Он заявил, что позиция властей Украины на этот счет представляется неверно. По словам Кислицы, речь идет о готовности к переговорам "на постоянной основе".
"Мы всегда это говорим", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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