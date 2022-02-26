03:02 26.02.2022 (обновлено: 03:09 26.02.2022)
Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией
Постпред Украины при ООН Кислица заявил, что Киев готов к переговорам с Россией
Сергей Кислица
ООН, 26 фев - РИА Новости. Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица.
"Мы остаемся открытыми для переговоров", - сказал Кислица на заседании Совбеза.
Он заявил, что позиция властей Украины на этот счет представляется неверно. По словам Кислицы, речь идет о готовности к переговорам "на постоянной основе".
"Мы всегда это говорим", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев