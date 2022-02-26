https://ria.ru/20220226/peregovory-1775202211.html

Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией

Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией - РИА Новости, 26.02.2022

Постпред Украины при ООН заявил, что Киев готов к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:02

2022-02-26T03:02

2022-02-26T03:09

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ООН, 26 фев - РИА Новости. Украина готова к переговорам с РФ, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица.Он заявил, что позиция властей Украины на этот счет представляется неверно. По словам Кислицы, речь идет о готовности к переговорам "на постоянной основе"."Мы всегда это говорим", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина