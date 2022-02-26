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Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине
Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:38
2022-02-26T03:40
в мире
россия
украина
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных гибнут мирные жители."Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют", - указал он.Небензя обратился к постпреду Франции. "Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц – это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц", - подчеркнул постпред РФ.
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в мире, россия, украина
03:38 26.02.2022 (обновлено: 03:40 26.02.2022)
 
Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине

Постпред при ООН Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных гибнут мирные жители.
"Не могу не отметить, что в пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой "российской агрессии" на Украине", - сказал Небензя.
"Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют", - указал он.
Небензя обратился к постпреду Франции. "Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц – это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц", - подчеркнул постпред РФ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:25
Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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