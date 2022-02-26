https://ria.ru/20220226/oproverzhenie-1775203716.html

Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине

Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:38

2022-02-26T03:38

2022-02-26T03:40

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных гибнут мирные жители."Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют", - указал он.Небензя обратился к постпреду Франции. "Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц – это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц", - подчеркнул постпред РФ.

https://ria.ru/20220226/demilitarizatsiya-1775203327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина