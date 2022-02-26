03:38 26.02.2022 (обновлено: 03:40 26.02.2022)
Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине
Постпред при ООН Небензя опроверг заявления о якобы убийствах мирных жителей на Украине
© POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что якобы от действий российских военных гибнут мирные жители.
"Не могу не отметить, что в пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой "российской агрессии" на Украине", - сказал Небензя.
"Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют", - указал он.
Небензя обратился к постпреду Франции. "Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц – это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц", - подчеркнул постпред РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев