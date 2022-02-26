В ДНР погиб один человек из-за обстрелов ВСУ Украины
Представительство ДНР В СЦКК: в республике погиб один человек из-за обстрелов ВСУ Украины
Здание школы в ДНР
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Один человек скончался, еще один пострадал при обстреле двух населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ есть пострадавшие среди гражданского населения. В населенном пункте Старомарьевка мужчина, 1979 г.р. - скончался от травм, не совместимых с жизнью. В н.п. Иловайск мужчина, 1967 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, контузия головного мозга, легкий левосторонний гемипарез", - говорится в сообщении в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк