ВСУ снова обстреляли Александровку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили еще 20 мин по Александровке, заявили в ДНР
Поврежденные в результате обстрела окна
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска снова совершили обстрел в направлении населенного пункта Александровка в ДНР, выпущено 20 мин калибром 82 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлению: 17:23 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 20 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Давид Андриясов