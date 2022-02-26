https://ria.ru/20220226/nebenzya-1775006359.html
Биография Василия Небензи
Биография Василия Небензи - РИА Новости, 26.02.2022
Биография Василия Небензи
Российский дипломат Василий Алексеевич Небензя родился 26 февраля 1962 года в Волгограде. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:12
2022-02-26T01:12
2022-02-26T01:12
справки
василий небензя
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
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Российский дипломат Василий Алексеевич Небензя родился 26 февраля 1962 года в Волгограде. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.В системе МИД с 1983 года. Занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом.В 1988-1990 годах – атташе в посольстве СССР в Таиланде.В 1990-1992 годах – третий, затем второй секретарь Управления международных организаций МИД СССР.С 1993 года по 1996 год Василий Небензя был заведующим отделом в Департаменте международных организаций МИД России.В 1996-2000 годах – старший советник Постоянного представительства Российской Федерации при ООН.С 2000 года по 2003 год – начальник отдела, с 2003 года по 2006 год – заместитель директора в Департаменте международных организаций МИД России.В 2006-2012 годах – заместитель постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях (город Женева).В 2012-2013 годах занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.В 2013-2017 годах – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. На этом посту он курировал вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия с различными интеграционными объединениями. 27 июля 2017 года указом президента России Василий Небензя назначен постоянным представителем Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке (США) и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2014).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022), орденом Дружбы, орденом Почета (2020).Владеет английским и испанским языками.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, василий небензя, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон
Российский дипломат Василий Алексеевич Небензя родился
26 февраля 1962 года в Волгограде.
В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.
В системе МИД с 1983 года. Занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом.
В 1988-1990 годах – атташе в посольстве СССР в Таиланде.
В 1990-1992 годах – третий, затем второй секретарь Управления международных организаций МИД СССР.
С 1993 года по 1996 год Василий Небензя был заведующим отделом в Департаменте международных организаций МИД России.
В 1996-2000 годах – старший советник Постоянного представительства Российской Федерации при ООН.
С 2000 года по 2003 год – начальник отдела, с 2003 года по 2006 год – заместитель директора в Департаменте международных организаций МИД России.
В 2006-2012 годах – заместитель постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях (город Женева).
В 2012-2013 годах занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.
В 2013-2017 годах
– заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. На этом посту он курировал вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия с различными интеграционными объединениями.
27 июля 2017 года
указом президента России Василий Небензя назначен постоянным представителем Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке (США) и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2014
).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011
), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022
), орденом Дружбы, орденом Почета (2020
).
Владеет английским и испанским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников