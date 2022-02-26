https://ria.ru/20220226/nebenzya-1775006359.html

Биография Василия Небензи

Биография Василия Небензи - РИА Новости, 26.02.2022

Биография Василия Небензи

Российский дипломат Василий Алексеевич Небензя родился 26 февраля 1962 года в Волгограде. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:12

2022-02-26T01:12

2022-02-26T01:12

справки

василий небензя

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

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Российский дипломат Василий Алексеевич Небензя родился 26 февраля 1962 года в Волгограде. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.В системе МИД с 1983 года. Занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом.В 1988-1990 годах – атташе в посольстве СССР в Таиланде.В 1990-1992 годах – третий, затем второй секретарь Управления международных организаций МИД СССР.С 1993 года по 1996 год Василий Небензя был заведующим отделом в Департаменте международных организаций МИД России.В 1996-2000 годах – старший советник Постоянного представительства Российской Федерации при ООН.С 2000 года по 2003 год – начальник отдела, с 2003 года по 2006 год – заместитель директора в Департаменте международных организаций МИД России.В 2006-2012 годах – заместитель постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях (город Женева).В 2012-2013 годах занимал пост директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.В 2013-2017 годах – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. На этом посту он курировал вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия с различными интеграционными объединениями. 27 июля 2017 года указом президента России Василий Небензя назначен постоянным представителем Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке (США) и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2014).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2022), орденом Дружбы, орденом Почета (2020).Владеет английским и испанским языками.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, василий небензя, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон