https://ria.ru/20220226/mel-1775222375.html

В Астраханской области теплоход сел на мель

В Астраханской области теплоход сел на мель - РИА Новости, 26.02.2022

В Астраханской области теплоход сел на мель

Теплоход "Волго Балт-239", следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:58

2022-02-26T09:58

2022-02-26T09:58

происшествия

россия

астраханская область

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_422d7de18648b09f8f62c8b968243728.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Теплоход "Волго Балт-239", следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.00 (7.00 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход "Волго Балт-239", - сказал он.На борту находится 13 человек. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Энзели (Иран).

https://ria.ru/20211225/barzha-1765482496.html

россия

астраханская область

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, астраханская область, иран