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В Астраханской области теплоход сел на мель
В Астраханской области теплоход сел на мель - РИА Новости, 26.02.2022
В Астраханской области теплоход сел на мель
Теплоход "Волго Балт-239", следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:58
2022-02-26T09:58
происшествия
россия
астраханская область
иран
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Теплоход "Волго Балт-239", следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.00 (7.00 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход "Волго Балт-239", - сказал он.На борту находится 13 человек. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Энзели (Иран).
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россия
астраханская область
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, астраханская область, иран
09:58 26.02.2022
 
В Астраханской области теплоход сел на мель

В Астраханской области сел на мель теплоход "Волго Балт-239", следовавший в Иран

© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Теплоход "Волго Балт-239", следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 8.00 (7.00 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход "Волго Балт-239", - сказал он.
На борту находится 13 человек. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Энзели (Иран).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря 2021, 17:13
В прокуратуре оценили ситуацию с севшей на мель у Владивостока баржей
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияРоссияАстраханская областьИран
 
 
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