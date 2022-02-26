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Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции
Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции - РИА Новости, 26.02.2022
Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:23
2022-02-26T13:53
в мире
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втб
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до сворачивания деятельности, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.Ранее власти Британии внесли ВТБ в санкционный список в связи с военной операцией России на Украине."OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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в мире, великобритания, втб
02:23 26.02.2022 (обновлено: 13:53 26.02.2022)
 
Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции

Минфин Британии выдал попавшему под санкции банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис "ВТБ" в Москве
Офис ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Офис "ВТБ" в Москве
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до сворачивания деятельности, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.

Ранее власти Британии внесли ВТБ в санкционный список в связи с военной операцией России на Украине.

"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:11
Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
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