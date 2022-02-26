https://ria.ru/20220226/litsenziya-1775199727.html

Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции

Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции - РИА Новости, 26.02.2022

Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:23

2022-02-26T02:23

2022-02-26T13:53

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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до сворачивания деятельности, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.Ранее власти Британии внесли ВТБ в санкционный список в связи с военной операцией России на Украине."OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946548.html

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Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, великобритания, втб