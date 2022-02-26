02:23 26.02.2022 (обновлено: 13:53 26.02.2022)
Британия выдала банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции
Минфин Британии выдал попавшему под санкции банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции
Офис "ВТБ" в Москве
ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, позволяющую проводить операции до сворачивания деятельности, следует из сообщения министерства финансов Великобритании.
Ранее власти Британии внесли ВТБ в санкционный список в связи с военной операцией России на Украине.
"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее власти Британии внесли ВТБ в санкционный список в связи с военной операцией России на Украине.
"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин