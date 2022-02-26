https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html

Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными

Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными - РИА Новости, 26.02.2022

Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:14

2022-02-26T05:14

2022-02-26T05:14

в мире

чжан цзюнь

россия

сша

оон

нато

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_d73fc79c27625db706bba77cec4cd197.jpg

ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности.РФ в пятницу наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей операцию РФ на Украине и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ. По словам Москвы, документ носил антироссийский и антиукраинский характер, был рассчитан на то, чтобы спасти власть, которая привела Украину к трагедии, и не упоминал о регулярных нарушениях Киевом минских соглашений.По его словам, Китай выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. "Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены", - заявил он.Как указал Чжан Цзюнь, Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между главными державами."Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность, избегать потерь среди мирного населения", - отметил постпред."Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", - добавил он.По его словам, Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине. Он также подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стан должна соблюдаться и принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться.

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775204208.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, чжан цзюнь, россия, сша, оон, нато, китай