Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html
Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными
Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными - РИА Новости, 26.02.2022
Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:14
2022-02-26T05:14
в мире
чжан цзюнь
россия
сша
оон
нато
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_d73fc79c27625db706bba77cec4cd197.jpg
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности.РФ в пятницу наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей операцию РФ на Украине и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ. По словам Москвы, документ носил антироссийский и антиукраинский характер, был рассчитан на то, чтобы спасти власть, которая привела Украину к трагедии, и не упоминал о регулярных нарушениях Киевом минских соглашений.По его словам, Китай выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. "Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены", - заявил он.Как указал Чжан Цзюнь, Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между главными державами."Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность, избегать потерь среди мирного населения", - отметил постпред."Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", - добавил он.По его словам, Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине. Он также подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стан должна соблюдаться и принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться.
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775204208.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5eaa923d231d0b28cc811f0e3d0cdd98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжан цзюнь, россия, сша, оон, нато, китай
05:14 26.02.2022
 
Китай назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными

Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал обеспокоенности России в сфере безопасности легитимными

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, воздержавшийся при голосовании по резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине, назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности.
РФ в пятницу наложила вето на проект резолюции США и ряда соавторов, осуждающей операцию РФ на Украине и призывающую немедленно ее прекратить. При голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ. По словам Москвы, документ носил антироссийский и антиукраинский характер, был рассчитан на то, чтобы спасти власть, которая привела Украину к трагедии, и не упоминал о регулярных нарушениях Киевом минских соглашений.
"Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, Китай выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. "Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены", - заявил он.
Как указал Чжан Цзюнь, Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не форпостом для конфронтации между главными державами.
"Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность, избегать потерь среди мирного населения", - отметил постпред.
"Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", - добавил он.
По его словам, Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине. Он также подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стан должна соблюдаться и принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:49
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреЧжан ЦзюньРоссияСШАООННАТОКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала