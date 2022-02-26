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Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц
Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц - РИА Новости, 26.02.2022
Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:44
2022-02-26T11:49
в мире
николай басков
латвия
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил поддержку военной операции России на Украине."На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - написал Ринкевич в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, николай басков, латвия
10:44 26.02.2022 (обновлено: 11:49 26.02.2022)
 
Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц

Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц за поддержку операции в Донбассе

© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
Певец Николай Басков . Архивное фото
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил поддержку военной операции России на Украине.
"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - написал Ринкевич в Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Певец Николай Басков на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:39Шоубиз
Басков не стал комментировать включение в список нежелательных лиц в Латвии
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреНиколай БасковЛатвия
 
 
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