10:44 26.02.2022 (обновлено: 11:49 26.02.2022)
Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц
Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц за поддержку операции в Донбассе
© Фото : пресс-служба Николая БасковаПевец Николай Басков
© Фото : пресс-служба Николая Баскова
Певец Николай Басков . Архивное фото
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил поддержку военной операции России на Украине.
"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - написал Ринкевич в Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина