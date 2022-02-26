https://ria.ru/20220226/latviya-1775227323.html

Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц

Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц - РИА Новости, 26.02.2022

Латвия внесет Николая Баскова в список нежелательных лиц

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:44

2022-02-26T10:44

2022-02-26T11:49

в мире

николай басков

латвия

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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о включении в список невъездных в страну лиц российского певца Николая Баскова, который выразил поддержку военной операции России на Украине."На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - написал Ринкевич в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/baskov-1775232607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николай басков, латвия