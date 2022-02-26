https://ria.ru/20220226/koronavirus-1775229459.html
В России за сутки выздоровели 181 343 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 181 343 человека после COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2022
В России за сутки выздоровели 181 343 человека после COVID-19
Оперштаб: за сутки в РФ выздоровели 181 343 человек после COVID-19, это на 8,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:03
2022-02-26T11:03
2022-02-26T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оперштаб: за сутки в РФ выздоровели 181 343 человек после COVID-19, это на 8,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 181 343 человека, или на 8,4% больше по сравнению с 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
11:03 26.02.2022 (обновлено: 11:41 26.02.2022)
В России за сутки выздоровели 181 343 человека после COVID-19
В России за сутки выздоровели 181 343 человека после лечения от COVID-19