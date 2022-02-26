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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/komendantskiy-1775292552.html
В Одесской области ввели комендантский час
В Одесской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022
В Одесской области ввели комендантский час
Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:05
2022-02-26T20:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
одесса
одесская область
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации."В Одессе и Одесской области вводится комендантский час с 26 февраля с 19.00 (20.00 мск) до 6.00 – (7.00 мск)", - говорится в сообщении Одесской облгосадминистрации.С четверга ряд регионов Украины начал вводить комендантский час. В частности, он действует в Киеве, Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и других областях.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
одесса
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в мире, владимир путин, россия, одесса, одесская область
20:05 26.02.2022
 
В Одесской области ввели комендантский час

Власти Одесской области ввели комендантский час с 19.00 до 6.00

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации.
Одессе и Одесской области вводится комендантский час с 26 февраля с 19.00 (20.00 мск) до 6.00 – (7.00 мск)", - говорится в сообщении Одесской облгосадминистрации.
С четверга ряд регионов Украины начал вводить комендантский час. В частности, он действует в Киеве, Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и других областях.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание школы в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 19:12
В ДНР погиб один человек из-за обстрелов ВСУ Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияОдессаОдесская область
 
 
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