В Одесской области ввели комендантский час
Власти Одесской области ввели комендантский час с 19.00 до 6.00
Украинские военные
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации.
"В Одессе и Одесской области вводится комендантский час с 26 февраля с 19.00 (20.00 мск) до 6.00 – (7.00 мск)", - говорится в сообщении Одесской облгосадминистрации.
С четверга ряд регионов Украины начал вводить комендантский час. В частности, он действует в Киеве, Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и других областях.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк