https://ria.ru/20220226/komendantskiy-1775292552.html

В Одесской области ввели комендантский час

В Одесской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022

В Одесской области ввели комендантский час

Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:05

2022-02-26T20:05

2022-02-26T20:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

одесса

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_0:208:2020:1344_1920x0_80_0_0_d2c308e0d94781f0448c6fe5af8cbe7e.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Комендантский час введен в Одесской области с 19.00 до 6.00 (20.00 – 07.00 мск), сообщили в субботу в областной администрации."В Одессе и Одесской области вводится комендантский час с 26 февраля с 19.00 (20.00 мск) до 6.00 – (7.00 мск)", - говорится в сообщении Одесской облгосадминистрации.С четверга ряд регионов Украины начал вводить комендантский час. В частности, он действует в Киеве, Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и других областях.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775286348.html

россия

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, одесса, одесская область