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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/klishas-1775217453.html
Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас
Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас - РИА Новости, 26.02.2022
Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас
Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:17
2022-02-26T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
андрей клишас
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Отношения с ними будут продолжаться в интересах России и международного мира и безопасности", - сказал он.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Варвара Скокшина
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санкции в отношении россии, в мире, андрей клишас
09:17 26.02.2022 (обновлено: 09:52 26.02.2022)
 
Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас

Сенатор Клишас: санкции против руководства России не приведут к разрыву отношений с ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Отношения с ними будут продолжаться в интересах России и международного мира и безопасности", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреАндрей Клишас
 
 
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