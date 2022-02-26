09:17 26.02.2022 (обновлено: 09:52 26.02.2022)
Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас
Сенатор Клишас: санкции против руководства России не приведут к разрыву отношений с ЕС
Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Отношения с ними будут продолжаться в интересах России и международного мира и безопасности", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина