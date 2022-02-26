https://ria.ru/20220226/klishas-1775217453.html

Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас

Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас - РИА Новости, 26.02.2022

Санкции не приведут к разрыву отношений с ЕС, считает Клишас

Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:17

2022-02-26T09:17

2022-02-26T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

андрей клишас

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ не приведут к разрыву отношений с ЕС и Великобританией, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Отношения с ними будут продолжаться в интересах России и международного мира и безопасности", - сказал он.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775216669.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкции в отношении россии, в мире, андрей клишас