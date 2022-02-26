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В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни - РИА Новости, 26.02.2022
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:18
2022-02-26T12:18
общество
дмитрий медведев
андрей клишас
россия
совет европы
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, отметил, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае."Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ", - сказал сенатор.По его словам, могут существовать разные позиции, однако "ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС".
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общество, дмитрий медведев, андрей клишас, россия, совет европы
12:18 26.02.2022
 
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни

Сенатор Клишас: мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только КС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, отметил, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае.
"Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ", - сказал сенатор.
По его словам, могут существовать разные позиции, однако "ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 01:19
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
Опубликовано: Влада Копылова
 
ОбществоДмитрий МедведевАндрей КлишасРоссияСовет Европы
 
 
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