https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html

В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни

В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни - РИА Новости, 26.02.2022

В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:18

2022-02-26T12:18

2022-02-26T12:18

общество

дмитрий медведев

андрей клишас

россия

совет европы

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, отметил, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае."Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ", - сказал сенатор.По его словам, могут существовать разные позиции, однако "ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС".

https://ria.ru/20220106/kazn-1766687877.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, дмитрий медведев, андрей клишас, россия, совет европы