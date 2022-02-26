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В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни - РИА Новости, 26.02.2022
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:18
2022-02-26T12:18
2022-02-26T12:18
общество
дмитрий медведев
андрей клишас
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совет европы
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, заявил РИА Новости в субботу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, отметил, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае."Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ", - сказал сенатор.По его словам, могут существовать разные позиции, однако "ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий медведев, андрей клишас, россия, совет европы
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
Сенатор Клишас: мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только КС