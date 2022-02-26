https://ria.ru/20220226/gviana-1775221931.html

Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане

Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане

"Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:51

2022-02-26T09:51

2022-02-26T10:15

наука

космос - риа наука

дмитрий рогозин

французская гвиана

ркц "прогресс"

роскосмос

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации."В настоящее время во Французской Гвиане находится 87 российских граждан ... Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников", - говорится в сообщении.Отмечается, что на космодроме находятся сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы.

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773258904.html

французская гвиана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, французская гвиана, ркц "прогресс", роскосмос, россия