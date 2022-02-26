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Наука
https://ria.ru/20220226/gviana-1775221931.html
Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане
Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане - РИА Новости, 26.02.2022
Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане
"Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:51
2022-02-26T10:15
наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
французская гвиана
ркц "прогресс"
роскосмос
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации."В настоящее время во Французской Гвиане находится 87 российских граждан ... Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников", - говорится в сообщении.Отмечается, что на космодроме находятся сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы.
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773258904.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, французская гвиана, ркц "прогресс", роскосмос, россия
09:51 26.02.2022 (обновлено: 10:15 26.02.2022)
 
Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане

Глава "Роскосмоса" Рогозин: вопрос выезда россиян из Французской Гвианы прорабатывается

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации.
"В настоящее время во Французской Гвиане находится 87 российских граждан ... Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на космодроме находятся сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы.
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 10:01Наука
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру
Опубликовано: Влада Копылова
 
НаукаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинФранцузская ГвианаРКЦ "Прогресс"РоскосмосРоссия
 
 
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