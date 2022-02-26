09:51 26.02.2022 (обновлено: 10:15 26.02.2022)
Рогозин рассказал о россиянах, находящихся во Французской Гвиане
Глава "Роскосмоса" Рогозин: вопрос выезда россиян из Французской Гвианы прорабатывается
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает вопрос выезда с космодрома Куру во Французской Гвиане 87 россиян, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации.
"В настоящее время во Французской Гвиане находится 87 российских граждан ... Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на космодроме находятся сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а российский персонал отозван из Французской Гвианы.
Опубликовано: Влада Копылова