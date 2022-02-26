https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html

Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ

Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ

По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:58

2022-02-26T13:58

2022-02-26T13:58

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ла-манш

франция

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France bleu.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений."По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", - сообщает радио.По информации радиостанции, судно носит название Baltic Leader.

https://ria.ru/20220226/perekhvat-1775243260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ла-манш, франция