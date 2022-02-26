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Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:58
2022-02-26T13:58
в мире
ла-манш
франция
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France bleu.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений."По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", - сообщает радио.По информации радиостанции, судно носит название Baltic Leader.
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Дарья Буймова
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в мире, ла-манш, франция
13:58 26.02.2022
 
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ

France bleu: перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение на плавание

© Depositphotos / genasonСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Depositphotos / genason
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France bleu.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.
"По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", - сообщает радио.
По информации радиостанции, судно носит название Baltic Leader.
Российское судно Baltic Leader в порту города Булонь-сюр-Мер, Франция - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:04
В проливе Ла-Манш задержали российское судно
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЛа-МаншФранция
 
 
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