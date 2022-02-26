https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:58
2022-02-26T13:58
2022-02-26T13:58
в мире
ла-манш
франция
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. По данным морской префектуры, перехваченное в проливе Ла-Манш российское судно имело разрешение на плавание во французских водах, сообщает радиостанция France bleu.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений."По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", - сообщает радио.По информации радиостанции, судно носит название Baltic Leader.
https://ria.ru/20220226/perekhvat-1775243260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ла-манш, франция
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
France bleu: перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение на плавание