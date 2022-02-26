https://ria.ru/20220226/finansy-1775215360.html

В Минфине объяснили решения Moody's и S&P по рейтингу России

В Минфине объяснили решения Moody's и S&P по рейтингу России - РИА Новости, 26.02.2022

В Минфине объяснили решения Moody's и S&P по рейтингу России

Последние решения международных рейтинговых агентств Moody's и S&P по рейтингу России связаны с геополитическими факторами, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:03

2022-02-26T09:03

2022-02-26T09:03

экономика

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Последние решения международных рейтинговых агентств Moody's и S&P по рейтингу России связаны с геополитическими факторами, говорится в сообщении Минфина РФ.Агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения. S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+"."Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody"s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", - говорится в сообщении Минфина.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220226/reyting-1775206735.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, украина