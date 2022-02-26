В Минфине объяснили решения Moody's и S&P по рейтингу России
В Минфине заявили, что решения Moody's и S&P по рейтингу России связаны с геополитикой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Последние решения международных рейтинговых агентств Moody's и S&P по рейтингу России связаны с геополитическими факторами, говорится в сообщении Минфина РФ.
Агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения. S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+".
"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до "BB+" с негативным прогнозом и решение Moody"s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами", - говорится в сообщении Минфина.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Опубликовано: Дарья Буймова