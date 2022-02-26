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Наука
https://ria.ru/20220226/exomars-2022-1775310990.html
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022 - РИА Новости, 26.02.2022
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022
"Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил в субботу гендиректор госкорпорации РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:29
2022-02-26T23:29
наука
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роскосмос
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы хотели бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс, она называется ExoMars", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live".В пятницу директор Европейского космического агентства Джосеф Эшбекер написал в своем Twitter, что агентство продолжит сотрудничество с Роскосмосом в области гражданского космоса и Международной космической станции, в том числе над кампанией по запуску ExoMars.Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
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космос - риа наука, марс, земля, европейское космическое агентство, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
23:29 26.02.2022
 
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022

Рогозин: "Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022

© Фото : ESA/ATG medialabМиссия ExoMars
Миссия ExoMars - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : ESA/ATG medialab
Миссия ExoMars
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы хотели бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс, она называется ExoMars", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live".
В пятницу директор Европейского космического агентства Джосеф Эшбекер написал в своем Twitter, что агентство продолжит сотрудничество с Роскосмосом в области гражданского космоса и Международной космической станции, в том числе над кампанией по запуску ExoMars.
Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
Очередное селфи марсохода Curiosity - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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История исследований Марса с помощью космических аппаратов
Опубликовано: Наталья Макарова
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМарсЗемляЕвропейское космическое агентствоРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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