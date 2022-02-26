https://ria.ru/20220226/exomars-2022-1775310990.html
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022 - РИА Новости, 26.02.2022
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022
"Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил в субботу гендиректор госкорпорации РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:29
2022-02-26T23:29
2022-02-26T23:29
наука
космос - риа наука
марс
земля
европейское космическое агентство
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138940/50/1389405084_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a055f79ec344e1bcc0f05842c488b5b.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы хотели бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс, она называется ExoMars", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live".В пятницу директор Европейского космического агентства Джосеф Эшбекер написал в своем Twitter, что агентство продолжит сотрудничество с Роскосмосом в области гражданского космоса и Международной космической станции, в том числе над кампанией по запуску ExoMars.Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20211202/mars-1761436925.html
марс
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138940/50/1389405084_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_e863e3953c59eb3899c65670ccf026d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, марс, земля, европейское космическое агентство, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
"Роскосмос" хочет сохранить совместный с Европой проект ExoMars-2022
Рогозин: "Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
"Роскосмос" хотел бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь, заявил
в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы хотели бы сохранить российско-европейскую миссию на Марс, она называется ExoMars", - сказал он в эфире на Youtube-канале "Соловьев Live
".
В пятницу директор Европейского космического агентства Джосеф Эшбекер написал в своем Twitter, что агентство продолжит сотрудничество с Роскосмосом в области гражданского космоса и Международной космической станции, в том числе над кампанией по запуску ExoMars.
Пуск второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом станет продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.