https://ria.ru/20220226/donbass-1775294217.html

Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД

Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2022

Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД

Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:24

2022-02-26T20:24

2022-02-26T21:18

в мире

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, намерение НАТО и дальше накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит о том, что "в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы".Как указала дипломат, прежде чем упрекать Россию за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам альянса стоит ответить за свои военные авантюры, а также "за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса". "В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", — подчеркнула она.Представители альянса "лицемерно заявили, что "фундамент мира на Европейском континенте, по существу, разрушен", отметила Захарова."Чьими же руками это сделано? Не страны ли НАТО молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО? Они стояли в стороне, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. Позволили американцам отказаться от участия в ДОН, что обесценило его как эффективный механизм контроля за военной деятельностью. Не союзники ли по НАТО принимали участие в бомбардировках Югославии, нападении на Ливию, вторглись в Ирак? За 20 лет довели ситуацию в Афганистане до полной деградации, а сбегая оттуда, оставили оружие на миллиарды долларов", — напомнила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html

украина

сша

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, нато, донецкая народная республика, мария захарова