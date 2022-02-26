https://ria.ru/20220226/donbass-1775294217.html
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2022
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:24
2022-02-26T20:24
2022-02-26T21:18
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, намерение НАТО и дальше накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит о том, что "в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы".Как указала дипломат, прежде чем упрекать Россию за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам альянса стоит ответить за свои военные авантюры, а также "за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса". "В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", — подчеркнула она.Представители альянса "лицемерно заявили, что "фундамент мира на Европейском континенте, по существу, разрушен", отметила Захарова."Чьими же руками это сделано? Не страны ли НАТО молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО? Они стояли в стороне, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. Позволили американцам отказаться от участия в ДОН, что обесценило его как эффективный механизм контроля за военной деятельностью. Не союзники ли по НАТО принимали участие в бомбардировках Югославии, нападении на Ливию, вторглись в Ирак? За 20 лет довели ситуацию в Афганистане до полной деградации, а сбегая оттуда, оставили оружие на миллиарды долларов", — напомнила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/snayardami-1775290674.html
https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, нато, донецкая народная республика, мария захарова
20:24 26.02.2022 (обновлено: 21:18 26.02.2022)
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
Захарова заявила, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида мирных жителей Донбасса
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны фактически стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины".
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
По ее словам, намерение НАТО
и дальше накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит о том, что "в разрешении кризисной ситуации в этой стране США
и их союзники не заинтересованы".
Как указала дипломат, прежде чем упрекать Россию за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам альянса стоит ответить за свои военные авантюры, а также "за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса".
"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", — подчеркнула она.
Представители альянса "лицемерно заявили, что "фундамент мира на Европейском континенте, по существу, разрушен", отметила Захарова.
"Чьими же руками это сделано? Не страны ли НАТО молчаливо наблюдали, как США разваливали Договор о ПРО? Они стояли в стороне, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. Позволили американцам отказаться от участия в ДОН, что обесценило его как эффективный механизм контроля за военной деятельностью. Не союзники ли по НАТО принимали участие в бомбардировках Югославии, нападении на Ливию, вторглись в Ирак? За 20 лет довели ситуацию в Афганистане до полной деградации, а сбегая оттуда, оставили оружие на миллиарды долларов", — напомнила она.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк