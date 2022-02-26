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ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза
ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза
Украинские войска с начала суток 4 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:21
2022-02-26T16:38
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
киев
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 4 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР."С начала текущих суток украинские боевики четыре раза вели огонь по территории республики, осуществив обстрел четырех населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775254489.html
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луганская народная республика
россия
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев
16:21 26.02.2022 (обновлено: 16:38 26.02.2022)
 
ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза

В ЛНР заявили, что ВСУ с начала суток обстреляли территорию республики четыре раза

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 4 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики четыре раза вели огонь по территории республики, осуществив обстрел четырех населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР заявил о продолжающихся обстрелах республики со стороны ВСУ
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Луганское из минометов, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияКиев
 
 
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