https://ria.ru/20220226/donbass-1775267863.html

ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза

ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза

Украинские войска с начала суток 4 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:21

2022-02-26T16:21

2022-02-26T16:38

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 4 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР."С начала текущих суток украинские боевики четыре раза вели огонь по территории республики, осуществив обстрел четырех населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775254489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, киев