https://ria.ru/20220226/donbass-1775243803.html

Глава Станицы Луганской рассказал об отступлении украинских войск

Глава Станицы Луганской рассказал об отступлении украинских войск - РИА Новости, 26.02.2022

Глава Станицы Луганской рассказал об отступлении украинских войск

Украинские войска ушли из Станицы Луганской буквально за одну ночь, никого не предупредив, рассказал журналистам глава Станицы Луганской Альберт Зинченко. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:11

2022-02-26T13:11

2022-02-26T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775243082_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de524f8fec470b27a26c890947d0c646.jpg

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска ушли из Станицы Луганской буквально за одну ночь, никого не предупредив, рассказал журналистам глава Станицы Луганской Альберт Зинченко."На линии фронта жилось очень плохо - мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были - утром их не стало. Говорят, что защищают каждую (пядь), но вот тебе результат. Ну и слава, господи, потому что в последние две недели люди в подвалах", - рассказал он журналистам.По словам главы, сейчас в посёлке перебит газопровод, в результате боевых действий разбиты дороги. Больница работает, запас топлива есть, сказал он."У нас четыре ранения за эти сутки. Один человек скончался - поднял боеприпас (с земли). Самое главное, что сейчас должны закончиться боевые действия", - считает он.По его словам, он занимает этот пост 9 месяцев. Сохранит ли он этот пост, пока не ясно.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/lnr-1775218594.html

https://ria.ru/20220226/lnr-1775235485.html

россия

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Смена флага в поселке Станица Луганская, который теперь под контролем ЛНР Станица Луганская находится под контролем ЛНР 2022-02-26T13:11 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр