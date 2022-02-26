https://ria.ru/20220226/donbass-1775242664.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку запрещенными снарядами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку запрещенными снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку запрещенными снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, применив снаряды запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:01

2022-02-26T13:01

2022-02-26T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

киев

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, применив снаряды запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 12:50 по направлению: н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Пантелеймоновка, выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев