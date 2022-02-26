13:01 26.02.2022 (обновлено: 13:26 26.02.2022)
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку запрещенными снарядами, заявили в ДНР
В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки снарядами калибра 120 миллиметров
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, применив снаряды запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 12:50 по направлению: н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Пантелеймоновка, выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова