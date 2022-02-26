https://ria.ru/20220226/donbass-1775241969.html

Поселок Металлист в ЛНР несколько дней живет без воды и света

Поселок Металлист в ЛНР несколько дней живет без воды и света - РИА Новости, 26.02.2022

Поселок Металлист в ЛНР несколько дней живет без воды и света

Печально знаменитый посёлок Металлист у линии разграничения в ЛНР уже несколько дней живет без воды и света, но местные жители не уезжают - надеются, что в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:59

2022-02-26T12:59

2022-02-26T12:59

в мире

надежда савченко

луганск

луганская народная республика

счастье (город)

вгтрк

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ПОСЁЛОК МЕТАЛЛИСТ (ЛНР), 26 фев - РИА Новости. Печально знаменитый посёлок Металлист у линии разграничения в ЛНР уже несколько дней живет без воды и света, но местные жители не уезжают - надеются, что в Металлист вернётся мирная жизнь.С лета 2014 года Металлист - северный пригород Луганска - живет у линии соприкосновения, постоянно подвергаясь обстрелами. По ту сторону - город с названием Счастье, который находится под контролем украинских войск.Сам же Металлист получил печальную известность на весь мир в июне 2014 года. Тогда здесь шли ожесточённые бои между батальонами ЛНР и Украины. В тех боях ополченцы взяли в плен знаменитую Надежду Савченко. А при съемках эвакуации мирных жителей из Металлиста погибли журналисты ВГТРК.С тех пор в посёлке мало что изменилось. По данным его главы Николая Ильяшова, из двух тысяч жителей Металлиста в нем осталось меньше половины. Точную цифру не знает и сам Ильяшов - местные жители прячутся по домам от обстрелов.Перед отключением воды местные жители уже по привычке сделали запасы. У местного административного здания тарахтит электрогенератор. Кому не повезло, у того сотовые телефоны давно разрядились - они жадно набрасываются на журналистов с вопросами о последних новостях.Оптимизма жители не теряют.Сейчас народная милиция ЛНР штурмует Счастье - на местных интернет-форумах на эту тему шутят, что "Счастье не за горами" и "Счастье есть". Но штурм продвигается медленно - силовики окапывались все это время, стягивали артиллерию. По данным милиции, у них есть даже подземные коммуникации.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/lugansk-1775241079.html

https://ria.ru/20220226/lnr-1775235485.html

луганск

луганская народная республика

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, надежда савченко, луганск, луганская народная республика, счастье (город), вгтрк