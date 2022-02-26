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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donbass-1775240912.html
ВСУ обстреляли из миномета поселок Зайцево, заявили в ЛНР
ВСУ обстреляли из миномета поселок Зайцево, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ обстреляли из миномета поселок Зайцево, заявили в ЛНР
Украинские войска обстреляли из 120-мм миномета поселок Зайцево в ДНР, много мин разорвалось в районе Братской могилы советских воинов, сообщил мэр города... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:49
2022-02-26T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
зайцево
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из 120-мм миномета поселок Зайцево в ДНР, много мин разорвалось в районе Братской могилы советских воинов, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько."Украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу поселок Зайцево из 120-мм миномета. Множество мин разорвались в районе Братской могилы советских воинов Южного фронта по ул. Героической", - говорится в его сообщении в Telegram.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, зайцево, россия, луганская народная республика
12:49 26.02.2022 (обновлено: 13:03 26.02.2022)
 
ВСУ обстреляли из миномета поселок Зайцево, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из 120-мм миномета поселок Зайцево в ДНР, много мин разорвалось в районе Братской могилы советских воинов, сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.
"Украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу поселок Зайцево из 120-мм миномета. Множество мин разорвались в районе Братской могилы советских воинов Южного фронта по ул. Героической", - говорится в его сообщении в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЗайцевоРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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