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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donbass-1775214792.html
Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса
Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 26.02.2022
Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса
Кузбасс отправил первую колонну гуманитарной помощи жителям Донбасса в пункты их размещения в Ростовской области, сообщается в Telegram-каналы главы региона... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T08:57
2022-02-26T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
батайск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Кузбасс отправил первую колонну гуманитарной помощи жителям Донбасса в пункты их размещения в Ростовской области, сообщается в Telegram-каналы главы региона Сергея Цивилева."Два грузовых автомобиля с 40 тоннами гуманитарной помощи — продуктами и необходимыми вещами — отправились сегодня из Кемерова в город Батайск Ростовской области в пункты размещения жителей ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.Уточняется, что в сборе помощи приняли участие жители, общественные и коммерческие организации Кузбасса, а также студенты и сотрудники Кемеровского госуниверситета."Мы сегодня отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев — мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса — это было веление сердца", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775018204.html
https://ria.ru/20220222/ravvin-1774419903.html
батайск
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батайск, донецкая народная республика, луганская народная республика
08:57 26.02.2022
 
Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса

Два автомобиля с 40 тоннами гуманитарной помощи жителям Донбасса отправились из Кузбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Кузбасс отправил первую колонну гуманитарной помощи жителям Донбасса в пункты их размещения в Ростовской области, сообщается в Telegram-каналы главы региона Сергея Цивилева.
"Два грузовых автомобиля с 40 тоннами гуманитарной помощи — продуктами и необходимыми вещами — отправились сегодня из Кемерова в город Батайск Ростовской области в пункты размещения жителей ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в сборе помощи приняли участие жители, общественные и коммерческие организации Кузбасса, а также студенты и сотрудники Кемеровского госуниверситета.
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Вчера, 13:09Вологодская область
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"Мы сегодня отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев — мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса — это было веление сердца", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБатайскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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