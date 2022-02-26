https://ria.ru/20220226/donbass-1775214792.html

Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса

Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 26.02.2022

Кузбасс отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса

Кузбасс отправил первую колонну гуманитарной помощи жителям Донбасса в пункты их размещения в Ростовской области, сообщается в Telegram-каналы главы региона... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:57

2022-02-26T08:57

2022-02-26T08:57

обострение ситуации в днр и лнр

батайск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Кузбасс отправил первую колонну гуманитарной помощи жителям Донбасса в пункты их размещения в Ростовской области, сообщается в Telegram-каналы главы региона Сергея Цивилева."Два грузовых автомобиля с 40 тоннами гуманитарной помощи — продуктами и необходимыми вещами — отправились сегодня из Кемерова в город Батайск Ростовской области в пункты размещения жителей ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.Уточняется, что в сборе помощи приняли участие жители, общественные и коммерческие организации Кузбасса, а также студенты и сотрудники Кемеровского госуниверситета."Мы сегодня отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев — мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса — это было веление сердца", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775018204.html

https://ria.ru/20220222/ravvin-1774419903.html

батайск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

батайск, донецкая народная республика, луганская народная республика