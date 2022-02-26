https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html

ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР

ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР

Украинские войска используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявил РИА Новости офицер запаса управления народной милиции ДНР Максим Дроздов. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:50

2022-02-26T08:50

2022-02-26T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

коминтерново

луганская народная республика

javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявил РИА Новости офицер запаса управления народной милиции ДНР Максим Дроздов."Это старая тактика, взятая ими на вооружение, тактика выжженной земли, желание сделать жизнь людей невозможной. Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда. Посмотрите их удары. Я, даже будучи в Коминтерново на боевой, фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилеты в церкви, прилеты в медпункты, прилеты в школу, это при том, что боевая позиция впереди. По нам не стреляют, нам стреляют за спину, закидывают именно туда, в инфраструктуру, выгоняя гражданских. Тактика выжженной земли", - сказал он.По словам ополченца, Запад восемь лет накачивал Украину оружием, у украинских силовиков за это время изменились и тактика, и вооружение."Все эти восемь лет происходила накачка их новым видом вооружения. Мы видим, как и Javelin, и NLAW, разные бронемашины, разные БПЛА уже принимаются другого типа. Они занимались этим восемь лет с иностранными инструкторами. И как бы, хоть они и деревянненькие бывают часто, и джавелины не летают и NLAW не летает, но, тем не менее, процент насыщения этим оружием настолько велик, и с ними занимались так много и так долго, что они просто не могли не поменяться, и это в корне совсем другая армия, это не та армия, с которой мы сталкивались в 14-м году", - отметил Дроздов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775213468.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

россия

коминтерново

луганская народная республика

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Тактика выжженной земли" – ополченец ДНР рассказал, зачем ВСУ стреляют по мирным жителям Украинские войска используют в Донбаcсе тактику выжженной земли, заявил РИА Новости офицер запаса Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной "Индус"). "Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда", – рассказал он. 2022-02-26T08:50 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, россия, коминтерново, луганская народная республика, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр