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Россиян призвали проявлять осторожность в Австрии и Эстонии
Россиян призвали проявлять осторожность в Австрии и Эстонии - РИА Новости, 26.02.2022
Россиян призвали проявлять осторожность в Австрии и Эстонии
Посольства России в Австрии и Эстонии призвали россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:03
2022-02-26T16:16
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольства России в Австрии и Эстонии призвали россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций."Уважаемые граждане России, проживающие в Австрии! С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц. Настоятельно рекомендуем соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокации. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте".Аналогичное заявление сделало российское посольство в Таллине. "В свете планируемой сегодня в 15:00 в Таллине на площади Свободы массовой акции, имеющей антироссийский характер, возникает большой риск провокаций и угрозы здоровью и безопасности российских граждан со стороны агрессивно настроенных лиц. Рекомендуем избегать посещения центра Таллина во второй половине дня 26 февраля. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации", - отмечается в сообщении диппредставительства РФ в Эстонии в Twitter.Ранее пресс-секретарь дипмиссии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что власти Швейцарии усилили охрану посольства России в Берне из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников диппредставительства.Также ранее сообщалось, что школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220226/shkola-1775250053.html
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россия, австрия, эстония, в мире
16:03 26.02.2022 (обновлено: 16:16 26.02.2022)
 
Россиян призвали проявлять осторожность в Австрии и Эстонии

Посольства в Австрии и Эстонии призвали россиян соблюдать повышенные меры безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вене
Посольство Российской Федерации в Вене - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посольство Российской Федерации в Вене
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольства России в Австрии и Эстонии призвали россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций.
"Уважаемые граждане России, проживающие в Австрии! С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц. Настоятельно рекомендуем соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокации. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении, опубликованном во "Вконтакте".
Аналогичное заявление сделало российское посольство в Таллине. "В свете планируемой сегодня в 15:00 в Таллине на площади Свободы массовой акции, имеющей антироссийский характер, возникает большой риск провокаций и угрозы здоровью и безопасности российских граждан со стороны агрессивно настроенных лиц. Рекомендуем избегать посещения центра Таллина во второй половине дня 26 февраля. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации", - отмечается в сообщении диппредставительства РФ в Эстонии в Twitter.
Ранее пресс-секретарь дипмиссии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что власти Швейцарии усилили охрану посольства России в Берне из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников диппредставительства.
Кадры школы при российском посольстве в Варшаве, которую облили краской - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:06
Школу при посольстве России в Польше облили краской
Также ранее сообщалось, что школу при посольстве России в Варшаве облили красной краской.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:56
Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы
Опубликовано: Влада Копылова
 
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