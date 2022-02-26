https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775231987.html

Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев

Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев - РИА Новости, 26.02.2022

Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев

Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:33

2022-02-26T11:33

2022-02-26T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", - сказал он.Психологи МЧС России оказали помощь в 4543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило более 1,7 тысячи обращений.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество