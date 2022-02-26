https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775231987.html
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев - РИА Новости, 26.02.2022
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев
Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:33
2022-02-26T11:33
2022-02-26T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_0:241:3067:1966_1920x0_80_0_0_fe0de2a2b6f89fdd80186068f00bd693.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", - сказал он.Психологи МЧС России оказали помощь в 4543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило более 1,7 тысячи обращений.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_38094899c6141e86bc187a6daa38e8ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев из Донбасса