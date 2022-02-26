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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775231987.html
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев - РИА Новости, 26.02.2022
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев
Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:33
2022-02-26T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", - сказал он.Психологи МЧС России оказали помощь в 4543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило более 1,7 тысячи обращений.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
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донецкая народная республика
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2022
Дарья Буймова
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
11:33 26.02.2022
 
Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев

Из Ростовской области в другие регионы за сутки вывезли почти 900 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Почти 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из Ростовской области в другие регионы РФ, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", - сказал он.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством
Психологи МЧС России оказали помощь в 4543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило более 1,7 тысячи обращений.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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