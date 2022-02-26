https://ria.ru/20220226/belorussiya-1775194098.html

Канада вводит санкции против руководства Белоруссии

Канада вводит санкции против руководства Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2022

Канада вводит санкции против руководства Белоруссии

Канада в пятницу вводит дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь "российскому вторжению" на Украину, они затронут... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:56

2022-02-26T00:56

2022-02-26T01:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада в пятницу вводит дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь "российскому вторжению" на Украину, они затронут 57 человек, заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, белоруссия