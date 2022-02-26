00:56 26.02.2022 (обновлено: 01:00 26.02.2022)
Канада вводит санкции против руководства Белоруссии
Премьер Канады Трюдо заявил о санкциях против руководства Белоруссии
© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Канада в пятницу вводит дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь "российскому вторжению" на Украину, они затронут 57 человек, заявил в пятницу премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"Канада также вводит дополнительные санкции против Белоруссии и ее руководства за то, что они помогли президенту (РФ Владимиру) Путину вторгнуться в суверенное государство. Эти ограничения затронут 57 физических лиц", - объявил Трюдо на пресс-конференции, которую транслировало канадское телевидение.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев