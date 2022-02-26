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Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков - РИА Новости, 26.02.2022
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков
Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и "Открытия", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:00
2022-02-26T12:25
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и "Открытия", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В списке банков, в отношении которых вводятся новые ограничения, фигурируют Альфа-Банк, банк "Открытие", а также банк "Россия" и Промсвязьбанк.В отношении двух последних банков ЕС ввел санкции ранее на текущей неделе. Тогда среди санкций была заморозка фондов в ЕС.Нынешние ограничения, согласно документу, касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
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в мире, россия
02:00 26.02.2022 (обновлено: 12:25 26.02.2022)
 
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков

Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и "Открытия", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В списке банков, в отношении которых вводятся новые ограничения, фигурируют Альфа-Банк, банк "Открытие", а также банк "Россия" и Промсвязьбанк.
В отношении двух последних банков ЕС ввел санкции ранее на текущей неделе. Тогда среди санкций была заморозка фондов в ЕС.
Нынешние ограничения, согласно документу, касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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