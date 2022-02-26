https://ria.ru/20220226/bank-1775198495.html
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков - РИА Новости, 26.02.2022
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков
Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и "Открытия", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:00
2022-02-26T02:00
2022-02-26T12:25
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и "Открытия", говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В списке банков, в отношении которых вводятся новые ограничения, фигурируют Альфа-Банк, банк "Открытие", а также банк "Россия" и Промсвязьбанк.В отношении двух последних банков ЕС ввел санкции ранее на текущей неделе. Тогда среди санкций была заморозка фондов в ЕС.Нынешние ограничения, согласно документу, касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия
02:00 26.02.2022 (обновлено: 12:25 26.02.2022)
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков
Опубликован документ ЕС о введении санкции в отношении ряда банков