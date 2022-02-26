04:16 26.02.2022 (обновлено: 15:17 26.02.2022)
ЕС запрещает поставки товаров для авиапромышленности в Россию
Евросоюз запрещает поставки товаров для авиационно-космической промышленности в Россию
© AP Photo / Virginia MayoЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в авиационной или космической промышленности, <…> любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России", — говорится в нем.
Речь идет о товарах и технологиях с происхождением в ЕС, так и вне его.
"Союз должен предпринять необходимые меры, чтобы определить соответствующие предметы, которые будут охвачены этой статьей", — также отмечается в документе.
Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкций ЕС в отношении России, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки.
Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.
ЕС также запрещает "предоставлять государственное финансирование или финансовую поддержку для торговли с или инвестиций в Россию".
Это не относится к обязательствам, сделанным до 26 февраля 2022 года. Это не касается финансирования или помощи на общую сумму до десяти миллионов евро на один проект предприятиям малого и среднего бизнеса, созданным ЕС, а также выделения финансирования и поддержки для торговли в области питания, для сельского хозяйства, медицинских или гуманитарных целей.
Это не относится к обязательствам, сделанным до 26 февраля 2022 года. Это не касается финансирования или помощи на общую сумму до десяти миллионов евро на один проект предприятиям малого и среднего бизнеса, созданным ЕС, а также выделения финансирования и поддержки для торговли в области питания, для сельского хозяйства, медицинских или гуманитарных целей.
Опубликовано: Максим Горбачев