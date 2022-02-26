https://ria.ru/20220226/aviapromyshlennost-1775205415.html

ЕС запрещает поставки товаров для авиапромышленности в Россию

ЕС запрещает поставки товаров для авиапромышленности в Россию - РИА Новости, 26.02.2022

ЕС запрещает поставки товаров для авиапромышленности в Россию

Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, говорится в документе, опубликованном в Официальном РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T04:16

2022-02-26T04:16

2022-02-26T15:17

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_e4f49fd9888f4f9120d2fbb80e893473.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Речь идет о товарах и технологиях с происхождением в ЕС, так и вне его."Союз должен предпринять необходимые меры, чтобы определить соответствующие предметы, которые будут охвачены этой статьей", — также отмечается в документе.Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкций ЕС в отношении России, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки.Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.ЕС также запрещает "предоставлять государственное финансирование или финансовую поддержку для торговли с или инвестиций в Россию".Это не относится к обязательствам, сделанным до 26 февраля 2022 года. Это не касается финансирования или помощи на общую сумму до десяти миллионов евро на один проект предприятиям малого и среднего бизнеса, созданным ЕС, а также выделения финансирования и поддержки для торговли в области питания, для сельского хозяйства, медицинских или гуманитарных целей.

https://ria.ru/20220226/nefteperarotka-1775204688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире