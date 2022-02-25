Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220225/zhkkh-1775097837.html
Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям
Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям - РИА Новости, 25.02.2022
Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям
Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:31
2022-02-25T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775096769_0:227:2001:1352_1920x0_80_0_0_1806e24b6999fbdf55605d4d37b80cd9.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360"."Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья", – подчеркнула руководитель Госжилинспекции МО Ольга Федина.Инспекторы провели 92 проверки начислений в 21 городском округе и выдали 38 предписаний. Больше всего ошибок обнаружили в счетах за отопление – на 17,6 миллиона рублей. Бо́льшая часть из них пришлась на Ленинский округ МО.Кроме того, ошибки нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов, общедомовые нужды, электричество, холодное или горячее водоснабжение.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775096769_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_ca87420214c1ad259f5912e16082afa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:31 25.02.2022 (обновлено: 16:37 25.02.2022)
 

Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям

© РИА Новости / Павел ЛисицынКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360".
"Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья", – подчеркнула руководитель Госжилинспекции МО Ольга Федина.
Инспекторы провели 92 проверки начислений в 21 городском округе и выдали 38 предписаний. Больше всего ошибок обнаружили в счетах за отопление – на 17,6 миллиона рублей. Бо́льшая часть из них пришлась на Ленинский округ МО.
Кроме того, ошибки нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов, общедомовые нужды, электричество, холодное или горячее водоснабжение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала