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Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям
Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям - РИА Новости, 25.02.2022
Почти 20 миллионов рублей переплаты за коммуналку вернули жителям
Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:31
2022-02-25T16:31
2022-02-25T16:37
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360"."Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья", – подчеркнула руководитель Госжилинспекции МО Ольга Федина.Инспекторы провели 92 проверки начислений в 21 городском округе и выдали 38 предписаний. Больше всего ошибок обнаружили в счетах за отопление – на 17,6 миллиона рублей. Бо́льшая часть из них пришлась на Ленинский округ МО.Кроме того, ошибки нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов, общедомовые нужды, электричество, холодное или горячее водоснабжение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости.
Жителям Московской области вернули 19,7 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги с начала января, сообщил телеканал "360"
.
"Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья", – подчеркнула руководитель Госжилинспекции МО Ольга Федина.
Инспекторы провели 92 проверки начислений в 21 городском округе и выдали 38 предписаний. Больше всего ошибок обнаружили в счетах за отопление – на 17,6 миллиона рублей. Бо́льшая часть из них пришлась на Ленинский округ МО.
Кроме того, ошибки нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов, общедомовые нужды, электричество, холодное или горячее водоснабжение.