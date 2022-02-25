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В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге
Мужчин, подозреваемых в резонансном убийстве футбольного агента Романа Беззубова в столице Латвии Риге, задержали в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:05
2022-02-25T12:05
происшествия
москва
россия
брянск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
bmw x5
рига
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в резонансном убийстве футбольного агента Романа Беззубова в столице Латвии Риге, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в столице России были задержаны двое граждан Латвии, по информации правоохранителей причастных к убийству футбольного агента в апреле 2021 года в латвийской Риге. Одного из задержанных также подозревают в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев – Брянск, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже нефтепродукта."В результате оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено. Фигуранты задержаны в Москве полицейскими при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Один из них доставлен в следственные органы в г. Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию", - сказала Волк.Футбольный агент Роман Беззубов был убит 14 апреля 2021 года в микрорайоне Пурвциемс в Риге. На улице Гунара Астрас к его автомобилю подъехали неизвестные на черном BMW X5 и застрелили его из автоматического оружия, после чего скрылись.
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москва
россия
брянск
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Варвара Скокшина
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происшествия, москва, россия, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), bmw x5, рига
12:05 25.02.2022
 
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге

В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента Беззубова в Риге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в резонансном убийстве футбольного агента Романа Беззубова в столице Латвии Риге, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в столице России были задержаны двое граждан Латвии, по информации правоохранителей причастных к убийству футбольного агента в апреле 2021 года в латвийской Риге. Одного из задержанных также подозревают в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода КуйбышевБрянск, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже нефтепродукта.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено. Фигуранты задержаны в Москве полицейскими при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Один из них доставлен в следственные органы в г. Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию", - сказала Волк.
Футбольный агент Роман Беззубов был убит 14 апреля 2021 года в микрорайоне Пурвциемс в Риге. На улице Гунара Астрас к его автомобилю подъехали неизвестные на черном BMW X5 и застрелили его из автоматического оружия, после чего скрылись.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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В Киселевске обвиняемый в убийстве двух школьниц предстанет перед судом
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ПроисшествияМоскваРоссияБрянскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)BMW X5Рига
 
 
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