https://ria.ru/20220225/zaderzhanie-1775001493.html
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге
Мужчин, подозреваемых в резонансном убийстве футбольного агента Романа Беззубова в столице Латвии Риге, задержали в Москве, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:05
2022-02-25T12:05
2022-02-25T12:05
происшествия
москва
россия
брянск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
bmw x5
рига
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в резонансном убийстве футбольного агента Романа Беззубова в столице Латвии Риге, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в столице России были задержаны двое граждан Латвии, по информации правоохранителей причастных к убийству футбольного агента в апреле 2021 года в латвийской Риге. Одного из задержанных также подозревают в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев – Брянск, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже нефтепродукта."В результате оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено. Фигуранты задержаны в Москве полицейскими при силовой поддержке коллег из Росгвардии. Один из них доставлен в следственные органы в г. Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию", - сказала Волк.Футбольный агент Роман Беззубов был убит 14 апреля 2021 года в микрорайоне Пурвциемс в Риге. На улице Гунара Астрас к его автомобилю подъехали неизвестные на черном BMW X5 и застрелили его из автоматического оружия, после чего скрылись.
https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), bmw x5, рига
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента в Риге
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента Беззубова в Риге