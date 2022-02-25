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Вашингтон делает ставку на неопытных и безответственных, заявил Володин
Вашингтон делает ставку на неопытных и безответственных, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2022
Вашингтон делает ставку на неопытных и безответственных, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:44
2022-02-25T08:56
вячеслав володин
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных."Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные. Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, "за примерами далеко ходить не надо: Саакашвили — в Грузии, Зеленский — в Украине". Так он отметил, что Зеленский - КВНщик, актёр, игравший президента в фильме. Однако в жизни всё оказалось намного сложнее, добавил Володин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/aeroflot-1774942574.html
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вячеслав володин, политика, россия, госдума рф
08:44 25.02.2022 (обновлено: 08:56 25.02.2022)
 
Вашингтон делает ставку на неопытных и безответственных, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: США делают ставку на безответственных в странах бывшего СССР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных.
"Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные. Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, "за примерами далеко ходить не надо: Саакашвили — в Грузии, Зеленский — в Украине". Так он отметил, что Зеленский - КВНщик, актёр, игравший президента в фильме. Однако в жизни всё оказалось намного сложнее, добавил Володин.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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