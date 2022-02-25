12:03 25.02.2022 (обновлено: 12:09 25.02.2022)
Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов
Глава крымского парламента Константинов: подача днепровской воды начнется в пятницу
Симферопольское водохранилище в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Уже сегодня вода начинает поступать. Сегодня это должно произойти. С утра идут организационные мероприятия. Выехали все специалисты", - сказал Константинов журналистам.
При этом, по его словам, на заполнение канала нужно время.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев