https://ria.ru/20220225/voda-1775000954.html

Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов

Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов - РИА Новости, 25.02.2022

Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов

Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:03

2022-02-25T12:03

2022-02-25T12:09

республика крым

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир константинов

общество

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.При этом, по его словам, на заполнение канала нужно время.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир константинов, общество, жкх, херсон, владимир путин, в мире