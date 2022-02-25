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Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов
Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов - РИА Новости, 25.02.2022
Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов
Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:03
2022-02-25T12:09
республика крым
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир константинов
общество
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.При этом, по его словам, на заполнение канала нужно время.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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республика крым
россия
украина
донбасс
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республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир константинов, общество, жкх, херсон, владимир путин, в мире
12:03 25.02.2022 (обновлено: 12:09 25.02.2022)
 
Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов

Глава крымского парламента Константинов: подача днепровской воды начнется в пятницу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым с Украины должна начаться уже в пятницу, но для заполнения Северо-Крымского канала нужно время, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Уже сегодня вода начинает поступать. Сегодня это должно произойти. С утра идут организационные мероприятия. Выехали все специалисты", - сказал Константинов журналистам.
При этом, по его словам, на заполнение канала нужно время.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 00:39
В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Республика КрымРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир КонстантиновОбществоЖКХХерсонВладимир ПутинВ мире
 
 
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