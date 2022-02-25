https://ria.ru/20220225/vengriya-1775002970.html

Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины

Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины

Венгрия готова предоставить беженцам с Украины временную защиту, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга со ссылкой на постановление правительства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:12

2022-02-25T12:12

2022-02-25T12:29

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венгрия готова предоставить беженцам с Украины временную защиту, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга со ссылкой на постановление правительства.Ранее министр обороны страны Тибор Бенке сообщил, что Венгрия на фоне ситуации с Украиной передислоцирует войска в восточную часть страны. По его словам, целью передислоцирования было, во-первых, обеспечение гуманитарной помощи возможным беженцам с Украины, а во-вторых, усиление охраны государственной границы."Беженцы из Украины под защитой! Вышло постановление правительства: прибывшие с территории Украины граждане Украины и граждане третьих стран, законно проживающие в Украине, признаются правительством имеющими право на временную защиту", - написала Варга в Facebook.

https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774794640.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр