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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины
Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины
Венгрия готова предоставить беженцам с Украины временную защиту, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга со ссылкой на постановление правительства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:12
2022-02-25T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
венгрия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венгрия готова предоставить беженцам с Украины временную защиту, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга со ссылкой на постановление правительства.Ранее министр обороны страны Тибор Бенке сообщил, что Венгрия на фоне ситуации с Украиной передислоцирует войска в восточную часть страны. По его словам, целью передислоцирования было, во-первых, обеспечение гуманитарной помощи возможным беженцам с Украины, а во-вторых, усиление охраны государственной границы."Беженцы из Украины под защитой! Вышло постановление правительства: прибывшие с территории Украины граждане Украины и граждане третьих стран, законно проживающие в Украине, признаются правительством имеющими право на временную защиту", - написала Варга в Facebook.
https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774794640.html
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в мире, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр
12:12 25.02.2022 (обновлено: 12:29 25.02.2022)
 
Власти Венгрии заявили о готовности принять беженцев с Украины

Венгрия выразила готовность предоставить беженцам с Украины временную защиту

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венгрия готова предоставить беженцам с Украины временную защиту, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга со ссылкой на постановление правительства.
Ранее министр обороны страны Тибор Бенке сообщил, что Венгрия на фоне ситуации с Украиной передислоцирует войска в восточную часть страны. По его словам, целью передислоцирования было, во-первых, обеспечение гуманитарной помощи возможным беженцам с Украины, а во-вторых, усиление охраны государственной границы.
"Беженцы из Украины под защитой! Вышло постановление правительства: прибывшие с территории Украины граждане Украины и граждане третьих стран, законно проживающие в Украине, признаются правительством имеющими право на временную защиту", - написала Варга в Facebook.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Орбан категорически отверг возможность поставок оружия на Украину
Опубликовано: Кирилл Волков
 
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