https://ria.ru/20220225/vasilev-1775139649.html

Кировский губернатор: Россия всегда помогала тем, кто в этом нуждался

Кировский губернатор: Россия всегда помогала тем, кто в этом нуждался - РИА Новости, 25.02.2022

Кировский губернатор: Россия всегда помогала тем, кто в этом нуждался

Россия всегда приходила на помощь тем, кто нуждается в этой помощи, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:55

2022-02-25T18:55

2022-02-25T19:00

кировская область

общество

россия

игорь васильев

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Россия всегда приходила на помощь тем, кто нуждается в этой помощи, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев."Руководство страны принимает важные решения, направленные прежде всего на достижение мира и защиту граждан. Россия никогда не оставалась в стороне от чьей-либо беды и всегда приходила на помощь тем, кто в ней нуждается. Мы сильны именно сплоченностью и единством. Наша с вами задача – сохраняя спокойствие, обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие области и выполнять все взятые на себя обязательства – по строительству, ремонту, решению вопросов медицины и образования, развитию дорожной инфраструктуры", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора, которые он сказал в пятницу на заседании областного парламента.На заседании депутаты поддержали несколько законопроектов, в том числе о расширении мер социальной поддержки многодетных семей, которым предоставили возможность получать взамен бесплатного земельного участка единовременную денежную выплату, которая предоставляется однократно и носит целевой характер, связанный с улучшением жилищных условий.Кроме того, были внесены изменения в бюджет области на 2022 год и плановый период двух последующих лет. "Серьезные средства будут направлены на строительство школ и спортивных объектов, переселение граждан из аварийного жилья, ликвидацию свалок, подготовку к следующему отопительному сезону", - говорится в сообщении.Также внесены изменения в закон "Об охране здоровья граждан в Кировской области". С соответствующей инициативой выступил глава региона. Дело в том, что сейчас жители области, страдающие хронической почечной недостаточностью и нуждающиеся в заместительной почечной терапии, могут получить компенсацию проезда до места лечения за счет средств областного бюджета. Она возмещает стоимость проезда до медицинской организации и обратно на железнодорожном и автомобильном транспорте или такси.

https://ria.ru/20220223/vasilev-1774575167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, игорь васильев, кировская область