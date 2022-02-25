15:30 25.02.2022 (обновлено: 15:49 25.02.2022)
Украинские националисты подрывают мосты, препятствуя отступлению
В Минобороны заявили, что украинские националисты подрывают мосты, препятствуя отступлению
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские националистические формирования на отдельных направлениях подрывают мосты, чтобы препятствовать отступлению ВСУ, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"На отдельных направлениях они (украинские националисты - ред) осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил", - сказал он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова