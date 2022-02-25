18:33 25.02.2022 (обновлено: 18:40 25.02.2022)
В Германии заявили об угрозе информационной безопасности из-за Украины
В Германии заявили о возможной угрозе информационной безопасности страны из-за Украины
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) заявило о повышенном уровне угрозы для информационной безопасности страны на фоне ситуации вокруг Украины, однако прямой опасности пока нет.
"Мы признаем повышенный уровень угрозы для Германии. Вместе с тем острой опасности для информационной безопасности Германии в связи с ситуацией на Украине пока нет. По нашей оценке, эта ситуация может измениться в любой момент", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Сообщается, что были усилены возможности по защите и кризисному реагированию. BSI сообщило, что оценивает ситуацию и взаимодействует с МВД ФРГ и международными партнерами.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Игорь Тоноян