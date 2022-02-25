https://ria.ru/20220225/udalenka-1775055537.html

Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку

Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку - РИА Новости, 25.02.2022

Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку

Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:31

2022-02-25T14:31

2022-02-25T15:15

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей Собянин."Требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", — написал мэр в своем блоге в пятницу.

https://ria.ru/20220211/omikron-1772211952.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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