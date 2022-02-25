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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку - РИА Новости, 25.02.2022
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку
Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:31
2022-02-25T15:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей Собянин."Требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", — написал мэр в своем блоге в пятницу.
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общество, здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:31 25.02.2022 (обновлено: 15:15 25.02.2022)
 
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку

Мэр Собянин: с понедельника перевод 30% работников на удаленку станет рекомендацией

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", — написал мэр в своем блоге в пятницу.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 10:04Распространение коронавируса
Собянин заявил о прохождении пика по "омикрону" в Москве
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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