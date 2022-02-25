https://ria.ru/20220225/udalenka-1775055537.html
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку - РИА Новости, 25.02.2022
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку
Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:31
2022-02-25T14:31
2022-02-25T15:15
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Требование о переводе 30 процентов работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным, сообщил мэр Сергей Собянин."Требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", — написал мэр в своем блоге в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:31 25.02.2022 (обновлено: 15:15 25.02.2022)
Собянин отменил обязательный перевод 30 процентов работников на удаленку
Мэр Собянин: с понедельника перевод 30% работников на удаленку станет рекомендацией