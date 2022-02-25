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В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате - РИА Новости, 25.02.2022
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате
Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:03
2022-02-25T16:03
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство своего соседа по больничной палате", - сказано в релизе.Инцидент произошел сегодня утром в палате Мариинской больницы: судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летний мужчина дважды ударил ножом в грудь 82-летнего соседа.Мотив случившегося выясняется. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
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санкт-петербург
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
16:03 25.02.2022
 
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате

В Петербурге ранее судимый пациент больницы зарезал 82-летнего соседа по палате

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ.
Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство своего соседа по больничной палате", - сказано в релизе.
Инцидент произошел сегодня утром в палате Мариинской больницы: судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летний мужчина дважды ударил ножом в грудь 82-летнего соседа.
Мотив случившегося выясняется. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 19:57
В Якутии пациент наркодиспансера убил соседа по палате
Опубликовано: Кирилл Волков
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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