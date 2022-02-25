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В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате - РИА Новости, 25.02.2022
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате
Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:03
2022-02-25T16:03
2022-02-25T16:03
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство своего соседа по больничной палате", - сказано в релизе.Инцидент произошел сегодня утром в палате Мариинской больницы: судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летний мужчина дважды ударил ножом в грудь 82-летнего соседа.Мотив случившегося выясняется. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате
В Петербурге ранее судимый пациент больницы зарезал 82-летнего соседа по палате