https://ria.ru/20220225/ubiystvo-1775087995.html

В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате

В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате - РИА Новости, 25.02.2022

В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате

Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:03

2022-02-25T16:03

2022-02-25T16:03

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Пациент Мариинской больницы в Петербурге задержан после убийства соседа по палате, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство своего соседа по больничной палате", - сказано в релизе.Инцидент произошел сегодня утром в палате Мариинской больницы: судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летний мужчина дважды ударил ножом в грудь 82-летнего соседа.Мотив случившегося выясняется. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20211016/yakutiya-1754878864.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)