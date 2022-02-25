https://ria.ru/20220225/toplivo-1774993666.html
В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине
В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:38
2022-02-25T11:38
2022-02-25T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_465adb1023d7a972b446fcbc14946f2b.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках."Наличие топлива - это проблема... Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", - сказал Подоляк на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649966_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_058d630dbb8a74d6c23caebe35926f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, ситуация в днр и лнр
11:38 25.02.2022 (обновлено: 11:46 25.02.2022)
В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине
Советник главы офиса Зеленского заявил о лимитах и дефиците бензина на Украине
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках.
"Наличие топлива - это проблема... Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", - сказал Подоляк на брифинге.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков