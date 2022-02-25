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В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине

В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

В офисе Зеленского заявили о проблемах с топливом на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:46

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках."Наличие топлива - это проблема... Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", - сказал Подоляк на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, ситуация в днр и лнр