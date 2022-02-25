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Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой - РИА Новости, 25.02.2022
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой
Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:04
2022-02-25T13:04
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело следовательницы по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве было обнаружено под окнами дома, расположенного по адресу: ул. 3-я Владимирская. Вероятно, она покончила с собой", - сказал собеседник агентства.По его словам, предсмертной записки при погибшей не было. "По предварительной информации, у женщины были некие трудности на работе", - добавил собеседник.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:04 25.02.2022
 
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой

Следователь по особо важным делам МВД покончила с собой на востоке Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело следовательницы по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве было обнаружено под окнами дома, расположенного по адресу: ул. 3-я Владимирская. Вероятно, она покончила с собой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предсмертной записки при погибшей не было. "По предварительной информации, у женщины были некие трудности на работе", - добавил собеседник.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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