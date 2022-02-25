https://ria.ru/20220225/sledovatel-1775021407.html

Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой

Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой - РИА Новости, 25.02.2022

Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой

Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:04

2022-02-25T13:04

2022-02-25T13:04

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело следовательницы по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве было обнаружено под окнами дома, расположенного по адресу: ул. 3-я Владимирская. Вероятно, она покончила с собой", - сказал собеседник агентства.По его словам, предсмертной записки при погибшей не было. "По предварительной информации, у женщины были некие трудности на работе", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20211207/aeroflot-1762530605.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)