https://ria.ru/20220225/sledovatel-1775021407.html
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой - РИА Новости, 25.02.2022
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой
Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:04
2022-02-25T13:04
2022-02-25T13:04
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователь по особо по важным делам Главного следственного управления столичного главка МВД РФ покончила с собой на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело следовательницы по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве было обнаружено под окнами дома, расположенного по адресу: ул. 3-я Владимирская. Вероятно, она покончила с собой", - сказал собеседник агентства.По его словам, предсмертной записки при погибшей не было. "По предварительной информации, у женщины были некие трудности на работе", - добавил собеседник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Источник: следователь столичного главка МВД покончила с собой
Следователь по особо важным делам МВД покончила с собой на востоке Москвы