https://ria.ru/20220225/sberbank-1775097325.html
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:30
2022-02-25T16:30
2022-02-25T16:48
россия
экономика
чехия
сбербанк россии
в мире
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ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило Чешское ТВ."Из соображений безопасности в Чехии в пятницу с 14.00 (16.00 мск) закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe. Банк располагает в стране 120 тысячами клиентов", - сообщило Чешское ТВ.В связи с объявлением санкций в отношении российского Сбербанка, с утра пятницы у всех отделений Sberbank CZ стояли большие очереди из клиентов, желавших снять свои средства.
https://ria.ru/20220225/samolety-1775101138.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, чехия, сбербанк россии, в мире
16:30 25.02.2022 (обновлено: 16:48 25.02.2022)
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
В Чехии закрылись все 25 отделений Сбербанка по соображениям безопасности