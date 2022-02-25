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В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:30
2022-02-25T16:48
россия
экономика
чехия
сбербанк россии
в мире
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ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило Чешское ТВ."Из соображений безопасности в Чехии в пятницу с 14.00 (16.00 мск) закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe. Банк располагает в стране 120 тысячами клиентов", - сообщило Чешское ТВ.В связи с объявлением санкций в отношении российского Сбербанка, с утра пятницы у всех отделений Sberbank CZ стояли большие очереди из клиентов, желавших снять свои средства.
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россия, экономика, чехия, сбербанк россии, в мире
16:30 25.02.2022 (обновлено: 16:48 25.02.2022)
 
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ

В Чехии закрылись все 25 отделений Сбербанка по соображениям безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило Чешское ТВ.
"Из соображений безопасности в Чехии в пятницу с 14.00 (16.00 мск) закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe. Банк располагает в стране 120 тысячами клиентов", - сообщило Чешское ТВ.
В связи с объявлением санкций в отношении российского Сбербанка, с утра пятницы у всех отделений Sberbank CZ стояли большие очереди из клиентов, желавших снять свои средства.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:42
Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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