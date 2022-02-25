https://ria.ru/20220225/sberbank-1775097325.html

В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ

В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ

В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:30

2022-02-25T16:30

2022-02-25T16:48

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ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. В пятницу по соображениям безопасности в Чехии были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило Чешское ТВ."Из соображений безопасности в Чехии в пятницу с 14.00 (16.00 мск) закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe. Банк располагает в стране 120 тысячами клиентов", - сообщило Чешское ТВ.В связи с объявлением санкций в отношении российского Сбербанка, с утра пятницы у всех отделений Sberbank CZ стояли большие очереди из клиентов, желавших снять свои средства.

https://ria.ru/20220225/samolety-1775101138.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, чехия, сбербанк россии, в мире