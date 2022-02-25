https://ria.ru/20220225/sberbank-1774924624.html

Сбербанк отреагировал на санкции США

Сбербанк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022

Сбербанк отреагировал на санкции США

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как США против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях, заявили в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:21

2022-02-25T00:21

2022-02-25T01:01

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

сбербанк россии

донбасс

санкции

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Ноовости. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как США против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях, заявили в кредитной организации.США в четверг ввели санкции в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Они коснулись "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка. В частности, в течение 30 дней американские финансовые институты должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.Отмечается, что ограничения со стороны Штатов не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк-онлайн" и других каналах обслуживания, указали в банке."Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - добавили в Сбербанке.В Газпромбанке, со своей стороны, сообщили, что продолжают обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения минфина США по привлечению средств на американском рынке не влияют на его текущую операционную деятельность,"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - заявили, в свою очередь, в Альфа-банке.Утром в четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774922889.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, сбербанк россии, донбасс, санкции, россия