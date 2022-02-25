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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sberbank-1774924624.html
Сбербанк отреагировал на санкции США
Сбербанк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022
Сбербанк отреагировал на санкции США
Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как США против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях, заявили в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:21
2022-02-25T01:01
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
сбербанк россии
донбасс
санкции
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Ноовости. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как США против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях, заявили в кредитной организации.США в четверг ввели санкции в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Они коснулись "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка. В частности, в течение 30 дней американские финансовые институты должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.Отмечается, что ограничения со стороны Штатов не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк-онлайн" и других каналах обслуживания, указали в банке."Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - добавили в Сбербанке.В Газпромбанке, со своей стороны, сообщили, что продолжают обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения минфина США по привлечению средств на американском рынке не влияют на его текущую операционную деятельность,"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - заявили, в свою очередь, в Альфа-банке.Утром в четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, сбербанк россии, донбасс, санкции, россия
00:21 25.02.2022 (обновлено: 01:01 25.02.2022)
 
Сбербанк отреагировал на санкции США

Сбербанк изучает новые условия работы после введения санкций США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Ноовости. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы после того, как США против него санкции, и обладает всем необходимым для работы в новых условиях, заявили в кредитной организации.
США в четверг ввели санкции в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Они коснулись "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка. В частности, в течение 30 дней американские финансовые институты должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

"Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - заявили в Сбербанке.

Отмечается, что ограничения со стороны Штатов не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.
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В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании
Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк-онлайн" и других каналах обслуживания, указали в банке.
"Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений", - добавили в Сбербанке.
В Газпромбанке, со своей стороны, сообщили, что продолжают обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения минфина США по привлечению средств на американском рынке не влияют на его текущую операционную деятельность,
"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - заявили, в свою очередь, в Альфа-банке.
Утром в четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАСбербанк РоссииДонбассСанкцииРоссия
 
 
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