Санкции Запада не могут остановить российскую армию, заявил глава Хорватии
Глава Хорватии Миланович заявил, что санкции Запада не могут остановить российскую армию
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Санкции Запада не могут остановить российскую армию на Украине, но Киев не должен вступать в НАТО, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
"Это война, которая близ наших границ, война и агрессия на Украину, которые не можем не осудить и осуждаем. Наша роль, как члена НАТО, быть преданным союзникам, с дипломатической, гуманитарной и человеческой стороны сделать все возможное и осознавать, что мы страна западной культуры и цивилизации и член альянса", - сказал он на церемонии, посвященной 28-летию основания Почетно-защитного батальона вооруженных сил Хорватии.
"Они (санкции – ред.) строже, чем были до сих пор, но не могут остановить продвижение российской армии, к сожалению, они не действуют. Это всего лишь санкции. Мы их поддержали, они необходимы, выбора не было", - добавил Миланович.
На вопрос журналистов, нужно ли допустить Украину в НАТО, хорватский лидер ответил категорически: "Нет, нет, это никак не является темой".
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова