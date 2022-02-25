https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775093813.html

Санкции Запада не могут остановить российскую армию, заявил глава Хорватии

Санкции Запада не могут остановить российскую армию, заявил глава Хорватии - РИА Новости, 25.02.2022

Санкции Запада не могут остановить российскую армию, заявил глава Хорватии

Санкции Запада не могут остановить российскую армию на Украине, но Киев не должен вступать в НАТО, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:20

2022-02-25T16:20

2022-02-25T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

нато

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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Санкции Запада не могут остановить российскую армию на Украине, но Киев не должен вступать в НАТО, заявил президент Хорватии Зоран Миланович."Это война, которая близ наших границ, война и агрессия на Украину, которые не можем не осудить и осуждаем. Наша роль, как члена НАТО, быть преданным союзникам, с дипломатической, гуманитарной и человеческой стороны сделать все возможное и осознавать, что мы страна западной культуры и цивилизации и член альянса", - сказал он на церемонии, посвященной 28-летию основания Почетно-защитного батальона вооруженных сил Хорватии."Они (санкции – ред.) строже, чем были до сих пор, но не могут остановить продвижение российской армии, к сожалению, они не действуют. Это всего лишь санкции. Мы их поддержали, они необходимы, выбора не было", - добавил Миланович.На вопрос журналистов, нужно ли допустить Украину в НАТО, хорватский лидер ответил категорически: "Нет, нет, это никак не является темой".В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775091951.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, хорватия, россия, нато, ситуация в днр и лнр