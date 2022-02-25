00:56 25.02.2022 (обновлено: 01:01 25.02.2022)
Альфа-банк отреагировал на санкции США
Альфа-банк: ограничение на выпуск новых евробондов никак не повлияет на работу
Логотип " Альфа Банка". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу.
"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении банка.
"Единственное ограничение: Альфа-банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк - непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Опубликовано: Ольга Фомченкова