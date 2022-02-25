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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927668.html
Альфа-банк отреагировал на санкции США
Альфа-банк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022
Альфа-банк отреагировал на санкции США
Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:56
2022-02-25T01:01
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
альфа-банк
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу."Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении банка."Единственное ограничение: Альфа-банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк - непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков", - говорится в сообщении пресс-службы банка.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, альфа-банк, россия, донбасс
00:56 25.02.2022 (обновлено: 01:01 25.02.2022)
 
Альфа-банк отреагировал на санкции США

Альфа-банк: ограничение на выпуск новых евробондов никак не повлияет на работу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу.
"Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении банка.
"Единственное ограничение: Альфа-банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк - непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШААльфа-банкРоссияДонбасс
 
 
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