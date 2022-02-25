https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927668.html

Альфа-банк отреагировал на санкции США

Альфа-банк отреагировал на санкции США - РИА Новости, 25.02.2022

Альфа-банк отреагировал на санкции США

Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:56

2022-02-25T00:56

2022-02-25T01:01

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

альфа-банк

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f4d2ea59b9138466dd05112d89044b.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу."Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении банка."Единственное ограничение: Альфа-банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-банк - непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. По-настоящему значимые санкции коснулись других банков", - говорится в сообщении пресс-службы банка.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

сша

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, альфа-банк, россия, донбасс