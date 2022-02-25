https://ria.ru/20220225/samolet-1775040320.html
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском - РИА Новости, 25.02.2022
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском
После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:52
2022-02-25T13:52
2022-02-25T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43e9e231d75ddb8f60b61633db04e0c6.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной, сообщило издание "Страна.ua"."Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт. Об этом сообщают очевидцы. При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar", — говорится в сообщении.В самом Киеве раздаются выстрелы, пишут СМИ.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрытоНакануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/voennye-1774987947.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
13:52 25.02.2022 (обновлено: 16:51 25.02.2022)
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском
СМИ: из Жулян после сообщений о Зеленском, не вышедшем на связь, вылетел самолет
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной, сообщило издание "Страна.ua".
"Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт. Об этом сообщают очевидцы. При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar", — говорится в сообщении.
В самом Киеве раздаются выстрелы, пишут СМИ.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрыто
Накануне президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков