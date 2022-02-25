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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/samolet-1775040320.html
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском - РИА Новости, 25.02.2022
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском
После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:52
2022-02-25T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной, сообщило издание "Страна.ua"."Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт. Об этом сообщают очевидцы. При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar", — говорится в сообщении.В самом Киеве раздаются выстрелы, пишут СМИ.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрытоНакануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/voennye-1774987947.html
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Кирилл Волков
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7 495 645-6601
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в мире
13:52 25.02.2022 (обновлено: 16:51 25.02.2022)
 
СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском

СМИ: из Жулян после сообщений о Зеленском, не вышедшем на связь, вылетел самолет

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной, сообщило издание "Страна.ua".
"Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт. Об этом сообщают очевидцы. При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar", — говорится в сообщении.
В самом Киеве раздаются выстрелы, пишут СМИ.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрыто
Конашенков: Более 150 украинских военнослужащих сложили оружие - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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