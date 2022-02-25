https://ria.ru/20220225/samolet-1775040320.html

СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском

СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском - РИА Новости, 25.02.2022

СМИ: самолет вылетел из Киева после данных о не вышедшем на связь Зеленском

После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:52

2022-02-25T13:52

2022-02-25T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги, из аэропорта Жуляны под Киевом вылетел самолет, несмотря на закрытое небо над Украиной, сообщило издание "Страна.ua"."Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт. Об этом сообщают очевидцы. При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar", — говорится в сообщении.В самом Киеве раздаются выстрелы, пишут СМИ.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрытоНакануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voennye-1774987947.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире