https://ria.ru/20220225/putin-1775029570.html

Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции

Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции - РИА Новости, 25.02.2022

Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции

Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:27

2022-02-25T13:27

2022-02-25T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент США выступил с речью, объявляя новый пакет санкций в отношении России."Президент не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрел ли Путин выступление Байдена.

https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

санкции в отношении россии, владимир путин, дмитрий песков, джо байден