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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/putin-1775029570.html
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции - РИА Новости, 25.02.2022
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции
Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:27
2022-02-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент США выступил с речью, объявляя новый пакет санкций в отношении России."Президент не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрел ли Путин выступление Байдена.
https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html
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Станислав Ванд
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санкции в отношении россии, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
13:27 25.02.2022 (обновлено: 13:28 25.02.2022)
 
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции

Песков: Путину доложили в письменном виде о выступлении Байдена про Россию и санкции

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг президент США выступил с речью, объявляя новый пакет санкций в отношении России.
"Президент не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрел ли Путин выступление Байдена.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 22:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден утверждает, что не считает, будто недооценил Путина
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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