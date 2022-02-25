https://ria.ru/20220225/putin-1775029570.html
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции - РИА Новости, 25.02.2022
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции
Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:27
2022-02-25T13:27
2022-02-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена про Россию и санкции, но ему доложили в письменном виде, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент США выступил с речью, объявляя новый пакет санкций в отношении России."Президент не смотрел, но, разумеется, ему доложено в письменном виде", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрел ли Путин выступление Байдена.
https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
13:27 25.02.2022 (обновлено: 13:28 25.02.2022)
Путину доложили о выступлении Байдена про Россию и санкции
Песков: Путину доложили в письменном виде о выступлении Байдена про Россию и санкции